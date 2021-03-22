Sanayide dönüşüm başladı - Son Dakika

Sanayide dönüşüm başladı

22.03.2021 13:28
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Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi alanında inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi alanında inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Devam eden kazı çalışmaları bitmek üzere. Nisan başı gibi prefabrik montajları yapılacak. 2022 yılı sonunda Gülsan esnafımız artık yeni yerinde olacak" dedi.

2023 hedefleri kapsamında Samsun'u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen mevkisinde kurulacak yeni sanayi sitesine nakledecek. Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi'nde ise yoğun bir çalışma hakim. İnşaatı hızla devam eden alanda yapılan kazı çalışmalarının yüzde 95 oranında bitirildiği belirtildi. Nisan ayı ile birlikte prefabrik montajlarının yapılacağı ifade edildi. 270 bin dönümlük rezerv alanın 700 dönümünde inşa edilecek Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik 348, 200 metrekarelik 1178 dükkan olmak üzere toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birim yer alacak.

En büyük sanayi dönüşüm projelerinden

Samsun'da uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorununu çözmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toybelen'deki inşaatı bitirir bitirmez anında Gülsan'ı yıkıp orada Samsun'a yakışır bir meydan inşa edeceğiz. İki açıdan da Samsun kazanmış oluyor. Birincisi Gülsan yıkılıp halkımızın güzel vakit geçireceği, camisi ile birlikte çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek. İkincisi ise Samsun kendine yakışır modern yeni bir sanayi kazanmış olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Sanayide dönüşüm başladı
Sanayide dönüşüm başladı
Sanayide dönüşüm başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sanayide dönüşüm başladı - Son Dakika


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