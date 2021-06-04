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Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak - Son Dakika

Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak

04.06.2021 13:51
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMTSO) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMTSO) ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Mustafa Özgüler, Perihan Çöçelli, Melike Yüksel ve Mustafa Özmermer, Kahramanmaraş'a gerçekleştirdikleri ziyarette KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Şirikçi, Adnan Toprak, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Mikail Utlu, Hüseyin Özdal ile bir araya geldi.

İki oda arasında yapılan toplantıda Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ekonomileri ele alınarak, iki kenti daha ileriye taşımak adına birlikte atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda ayrıca Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika) yürütülen çalışmalar üzerine yapılacak iş birlikleri değerlendirildi.

"Dijital çağı yakalamak için birlikte hareket etmemiz çok önemli"

Toplantının açılış konuşmasında sanayide dönüşüm için komşu illerle iş birliklerinin önemine işaret eden Başkan Adnan Ünverdi, iki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri gerektiğini belirterek, Gaziantep ile Kahramanmaraş'ın ayrılmaz iki şehir olduğunu söyledi. "Günümüz ekonomik koşullarına rağmen ülke olarak her cephede mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Başkan Ünverdi, "Örneğin eskiden İHA ve SİHA'larımız yoktu. Bugün artık kendinden emin ve adından söz ettiren bir Türkiye var. En büyük zenginliğimiz gençlerimizdir. Onlar dijital çağın patronları olarak bizi daha ileriye taşıyacaklar. Üretimlerimizi de artık yeniçağa uygun hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle pandemi nedeniyle dünyanın Çin'den uzaklaştığı bu dönemde Türkiye ön plana çıkıyor. Çin'in alternatifi Avrupa'ya yakınlığı ve üretim gücü ile Türkiye'dir. Gaziantep ve Kahramanmaraş da bu noktada üretim ve sektör yapısı ile ön plana çıkan şehirlerimiz arasındadır. Ancak günün ticari koşullarında üretimlerimizi çok daha rekabetçi hale getirmemiz büyük önem taşımaktadır. Bunu da verimlilik ve teknoloji ile sağlayabiliriz. Model Fabrika'yı da bu amaçla kurduk ve çalışmalarımızı komşu illerle ortak ölçekte yürütüyoruz. Komşu şehirlerimiz ve üniversitelerimizle bilgiyi uygulamaya geçirerek teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmeyi birlikte başaracağımıza inancım tam. Bizi bugün buraya davet eden ve sıcak bir karşılama ile bizleri ağırlayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve tüm KMTSO ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz"

GSO Yönetim Kurulu ile yaptıkları toplantının Gaziantep, Kahramanmaraş ve bölge için büyük önem taşıdığına vurgu yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da iki şehrin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Balcıoğlu, "Kahramanmaraş ile Gaziantep'in bu döneme kadar iki ayrı şehir olarak kendi yollarında ilerlediler ve ayrı yollarda önemli işler başardılar. Fakat bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odamız bizleri daha önce Gaziantep'te misafir ederek kardeşliğimizi kabul etti. Biz de kendileri ile tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz anlayışıyla bir protokol imzaladık. Bugün de gerçekleştirdiğimiz toplantıda daha verimli ve daha üretken nasıl çalışabiliriz konusunu görüştük. Üretimde verimlilik noktasında doğru ölçmenin tekniğini ele alarak bunu beraber yapabilme konusunda istişarede bulunduk. Bu birlikteliğimizin Kahramanmaraş ve Gaziantep'e hayırlar ve başarılar getirmesini, hak ettiğimiz noktalara çıkmamıza vesile olmasını diliyorum. Böyle anlamlı bir iş birliği için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başta olmak üzere tüm Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından Gaziantep Model Fabrika Eğitim Direktörü Yusuf Güler tarafından Model Fabrika'da yapılan çalışmalar ve verilen eğitimlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. GSO ile KMTSO heyetleri programdan sonra Türk Edebiyatı'na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in eğitim gördüğü liseden dönüştürülen Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni gezerek yazar ve şairlerin yaşamını, şiir ve edebiyat çalışmalarını içeren eserleri inceledi. - GAZİANTEP

Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak

Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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