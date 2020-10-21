Sanayide dönüşüm programı dijitalde - Son Dakika

Sanayide dönüşüm programı dijitalde

21.10.2020 13:33
Sanayide dönüşüm programı dijitalde, System.String[]

Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (STEP) 2020 bu sene, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dijitalde gerçekleştirilecek.

Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (STEP) 2020 bu sene, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dijitalde gerçekleştirilecek.

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sanayide dönüşüm programlarının pandemi nedeniyle bu yıl dijitalde gerçekleştirileceği belirtilip, "Malatya Teknokent, TTO ve Pusula Ön Kuluçka Merkezi olarak Dijital Dönüşüm Programı STEP 2020 bu sene dijitalde. Kullanıcı ve tedarikçileri bir araya getiren Sanayi Teknoloji Entegrasyon Programı (STEP) etkinliğinin panel oturumları, bu sene aynı heyecanla dijital ortamda gerçekleşecek ve ilgili herkesin takibi için canlı yayınlanacak. Şirketlere yönelik önemli başlıkların ele alınacağı STEP 2020 için bağlantı üzerinden iş dünyasının kayıt yaptırmasını bekliyoruz" denildi.

Tüm gün sürecek yayının 27 Ekim'de gerçekleştireceği belirtilirken, kayıt için https://tusiadsd2.org/bulten/step-kayit adresinin kullanılması istendi. - MALATYA

Sanayide dönüşüm programı dijitalde

Malatya İnönü Üniversitesi, Koronavirüs, Malatya, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayide dönüşüm programı dijitalde - Son Dakika Ekonomi

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