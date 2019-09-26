Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük
1 saat önce
Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de sanayi tüketicisinin elektrik maliyetini ortalama yüzde 4 aşağı çektiklerini söyledi.
Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de sanayi tüketicisinin elektrik maliyetini ortalama yüzde 4 aşağı çektiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:45
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