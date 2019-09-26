Son Dakika Haberleri: Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük
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Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük

1 saat önce

Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de sanayi tüketicisinin elektrik maliyetini ortalama yüzde 4 aşağı çektiklerini söyledi.

Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük, System.String[]

Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de sanayi tüketicisinin elektrik maliyetini ortalama yüzde 4 aşağı çektiklerini söyledi.

Sakarya, Düzce, Bolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:45 
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