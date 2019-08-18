Sanayide kokutan yangın

Sanayide kokutan yangın Oto kaporta ve boya dükkanında başlayan alevler kimyasal maddelere ulaşmadan söndürüldüANTALYA - Antalya'da sanayi sitesinde bir atölyede çıkan yangında faciadan dönüldü.

Sanayide kokutan yangın

Oto kaporta ve boya dükkanında başlayan alevler kimyasal maddelere ulaşmadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da sanayi sitesinde bir atölyede çıkan yangında faciadan dönüldü. Alevler, iki katlı oto kaporta ve boya servisinin alt katında bulunan kimyasal maddelere sıçramadan kontrol alınıp söndürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan eski sanayi bölgesinde iki katlı bir işyerinde çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede oto kaporta ve boya servisinin üst katını sarması çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde alevlerin atölyenin alt katında bulunan kimyasal maddelere ulaşması önlendi. Yangında kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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