Sanayide korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir imalathanede çıkan yangın korkuttu. İş yerini ve sokağı dumanlar kaplarken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'nde bir metal imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden esnaf durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu iş yerini kaplayan dumanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi. Çıkan yangında iş yerinde bulunan bazı makinelerin yanarak zarar görüldüğü öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA