Son Dakika Haberleri: Sanayide "teknoloji kiralama" dönemi

Sanayide "teknoloji kiralama" dönemi

1 saat önce

Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor.

Sanayide
Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor. Sanayiciye bir dizi avantaj sağlayan bu modelle aynı makineden farklı sektörlerde yararlanılmasıyla kullanım ömrü de uzuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 

Ekonomi
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