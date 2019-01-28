Sanayide "teknoloji kiralama" dönemi
1 saat önce
Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor.
Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor. Sanayiciye bir dizi avantaj sağlayan bu modelle aynı makineden farklı sektörlerde yararlanılmasıyla kullanım ömrü de uzuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44
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