Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.

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