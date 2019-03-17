Son Dakika Haberleri: Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

6 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.

Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:55 

Ekonomi
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