Sanayide yaptığı masa tenisi masaları ile uluslararası turnuvayı ilçeye getirdi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde mermercilik yapan Kemalettin Yaprak, 500 TL olan masa tenisi masasını kendi imkanlarıyla 150 TL'ye imal ederek başladığı spor dalındaki tutkusunu kulüp haline dönüştürdü. Tutkusunun peşini bırakmayan Yaprak, girişimleriyle 26 ülkeden 350 sporcunun katılacağı uluslararası şampiyonayı da Cide'ye taşıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mermercilik yapan Kemalettin Yaprak, 3 yıl önce sevdiği spor dalında zaman geçirmek için kendi imkanlarıyla mermerden masa tenisi masası yaptı. Daha sonra masalarını suntadan imal eden Yaprak, yaptığı masaları jandarma ekiplerine ve bir kafeye hibe etti. Kemalettin Yaprak, masa tenisi oynamaya başladıktan 1 yıl sonra tanıştığı Cengiz Serçek'in önerisiyle masa tenisi antrenmanları yapmaya başladı. Bu sayede masa tenisine daha da tutkuyla bağlanan Yaprak, bu 1 yılın ardından Bodrum, Bolu ve Sapanca'da düzenlenen turnuvalara katıldı. Bu turnuvalarda derece elde eden Kemalettin Yaprak, büyük bir organizasyon düzenlemek için çalışmalara başladı. İlk olarak Cide Masa Tenisi Spor Kulübü'nü kuran ve elde ettiği derecelerle Kastamonu'ya 2 adet masa tenisi masası hediye edilen Yaprak, girişimleri sonucunda 2020 yılında Cide'de Uluslararası Open Turnuvası'nın düzenlenmesini sağlandı. Çalışmalarını sürdürdüğü sırada korona virüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle turnuva, 2021 yılına ertelendi.

500 TL'lik masaları 150 TL'ye imal etti

Kemalettin Yaprak, bu kapsamda turnuva için gerekli olan 20'den fazla maç masası, hakem masası ve top bariyerini yapmak için harekete geçti. Yaprak, hakem masalarını kendisi yaparak yaklaşık 500 TL olan masayı 150 TL'ye imal etti. Top bariyerlerini de kendi yapan Yaprak, maç masalarının İTTF onaylı olması şartı sebebiyle ise bunu gerçekleştiremedi.

Turnuvanın düzenlenmesi için tüm maddi imkanlarını kullanan Cide Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Yaprak, masaların temini için yetkililerden yardım beklediğini açıkladı. Yaprak, ayrıca maç masalarının Cide'deki çocuklar ve gençlerin masa tenisi eğitiminde kullanılacağını kaydetti.

Kemalettin Yaprak, turnuva için gerekli olan eksiklikleri tamamlaması durumunda 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Cide Uluslararası Open Turnuvası'na 26 ülkeden 350'den fazla sporcunun geleceğini kaydetti.

Kemalettin Yaprak: "Turnuvaya 26 ülkeden 350 sporcu katılacak"

Masa tenisi tutkusunu anlatan Cide Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Yaprak, "Biz, masa tenisini oynuyoruz. Bu yüzden kendimize bir kulüp kuralım istedik. Bu mantıkla yola çıkarak üç erkek ve üç kadın, kulübümüzü kurduk Allah'a şükür. Kulübümüzü kurmamızın amacı dünya ve Avrupa çapında veyahut Türkiye ölçeğinde turnuvalar düzenlemek. Hatta geçtiğimiz yıl Cide Open diye bir turnuva aldık buraya fakat pandemiden dolayı turnuvamız iptal oldu, yapamadık. Bu turnuvaya 26 ülkeden 350 sporcu katılacaktı. Ama pandemiden dolayı Masa Tenisi Federasyonu ne yazık ki turnuvayı 2021 yılına aldı. 13-16 Ağustos tarihlerinde bu turnuvanın yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu turnuva Cide ilçemizde yapılacak. Turnuvaya 26 ülkeden 350 sporcu katılacak" dedi.

"300-350 civarında bir sporcuyu bekliyoruz"

Turnuvanın hem Cide hem de Kastamonu'nun tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu belirten Yaprak, "Eğer pandemiden dolayı yurtdışından gelişlere ülkemiz kapatılırsa bu sefer turnuva Türkiye çapında düzenlenecek. Yine 300-350 civarında bir sporcuyu bekliyoruz bu yıl Cide ilçemize. Bu aşamalarda bizlere Cide'den kimse destekçi olmadı. Hep kendi çabamızla, hep kendi imkanlarımızla, her şeyi kendimiz karşıladık. Sağ olsun Cide Belediye Başkanımız Mehmet Eşref Mutlu bizlere yardımcı oldu, elinden geleni yaptı. Kastamonu'dan oyuncular geldi, oyuncuların Cide'de yemesi, içmesi, kalkması, yatmasa gibi durumları karşıladı. Biz, bu kulübü ve sporu gençlerimiz ile bir aktivite yapmak, sağlıklı olmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapıyoruz" diye konuştu.

Cengiz Serçek: "Spor yapan gençlerimiz hem sağlıklı oluyor hem kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor"

Kurdukları kulüp ile Cide'de gençler için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Kulüp Başkan Yardımcısı Cengiz Serçek ise, "Bizler, kurduğumuz kulüp ile gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu spor ile çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını, bilgisayar başında kalma sürelerini biraz daha aşağıya indirmeyi amaçlıyoruz yaptığımız spor ile. Ben, iki yıl önce bu spora başladım ve gönül verdim. Kurduğumuz kulüp sayesinde de bir hayli yol kat ettik. Biz, sevdalıyız bu masa tenisine. Kulüp kurma aşamasında da elimden geleni yaptım ve yapmaya da gayret ediyorum. Her şeyin daha güzel olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvayı da Cide'de yapabilirsek, pandemiden dolayı iptal edilmezse bu hem Cide halkı için hem Cide esnafı için hem de ilçemizin ve ilimizin tanıtımı için büyük bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Farklı ülkelerden gelen sporcular hepsi üst düzey insanlar. Başta esnaflarımız olmak üzere ilçemiz için bu turnuvanın büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelenlerin turnuvadan ziyade esas düşüncelerinin tatil yapmak olduğunu tahmin ediyorum. Yani turnuvayı tatil gözüyle görüyorlar, değişiklik istiyorlar. Bizler, gittiğimiz yerlerde deniz yok, doğası yok, buna rağmen insanlar geliyorlar. Ama bizlerin denizi var, doğası var, Batı Karadeniz'in incisi bir denizimiz var, çok temiz. Deniz ile iç içe geçmiş bir doğamız var. Ben, insanların Cide'yi gördüklerinde aşık olacaklardır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Masa tenisi sporu yapan öğrenciler de şunları kaydetti:

"Bence de masa tenisi güzel bir spor. Benim yaşıtımda olan herkes bana göre evde bilgisayar başında zaman geçirip oyun oynayacakları yerine güzel bir faaliyet olarak masa tenisi oynayabilirler." - KASTAMONU