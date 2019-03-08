Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası Bursa’da yapılıyor

BEBKA'nın "TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi" hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası, Bursa'da başladı.

BEBKA'nın "TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi" hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası, Bursa'da başladı. Çalışmanın çıktılarının ulusal ve bölgesel politikaların oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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