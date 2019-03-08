Son Dakika Haberleri: Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası Bursa’da yapılıyor

Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası Bursa’da yapılıyor

1 saat önce

BEBKA'nın "TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi" hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası, Bursa'da başladı.

Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası Bursa’da yapılıyor, System.String[]
BEBKA'nın "TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi" hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası, Bursa'da başladı. Çalışmanın çıktılarının ulusal ve bölgesel politikaların oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:05 

Bursa, Ekonomi
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