Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar
1 saat önce
Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılarBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.
Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi.
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