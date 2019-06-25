Son Dakika Haberleri: Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar
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Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar

1 saat önce

Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılarBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.

Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.
Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi.
Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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