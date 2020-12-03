Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi - Son Dakika

Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi

03.12.2020 13:16
Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'nın daha yeşil olması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kenan Evren Sanayi Sitesi içinde yer alan Baro binası yanındaki bin 500 metrekarelik alan Manisa'ya kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'nın daha yeşil olması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kenan Evren Sanayi Sitesi içinde yer alan Baro binası yanındaki bin 500 metrekarelik alan Manisa'ya kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde Baro'nun hemen yanında yer alan bin 500 metrekarelik alanı Manisa'ya kazandırdı. Çalışmaların tamamlandığı projede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeye Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da eşlik etti.

Hurdalık alan temizlenerek yeşil alan yapıldı

Sanayi esnafından aldıkları şikayet sonrasında alanda bulunan hurda araçların ve atıkların kaldırıldığını hatırlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Burası bin 500 metrekarelik bir alandı. Bunun 750 metrekaresini otopark alanı 750 metrekaresini peyzaj alanı olarak değerlendirdik. Gece ışıklandırmasını da sağladık. Gerek gece gerekse gündüz çok güzel bir görüntü elde ettik. Yapılan çalışma sonrası Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek'in de dönüşünü aldık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Bu şekilde olduğu zaman da bizi mutlu ediyor. Son yaptığımız incelemede de eksiklerimizin olup olmadığını gördük. Amacımıza ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti

Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen bütün daire başkanlarını ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Cengiz başkan sanayi sitesiyle ilgili peyzaj alanlarında çalışmalar başlattı. Bunları çok olumlu buluyoruz. Bazı boş olan alanlarda da daire başkanları ile görüşme yaparak kendilerine bildirdik. Onların da en kısa zamanda yapılacağını söylediler. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu. - MANİSA

Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi
Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi
Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi
Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi
Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesi, Kenan Evren, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu         
13:02
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi         
12:00
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei