Sanayideki Elektrik ve Gazda Kdv Yüzde 1'e İnsin Talebi

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda 61 sektör, sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrikte KDV indirimi isteyen iş dünyası, KDV alacaklarının da nakden ödenmesini bekliyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen 2.5 milyon kişiye istihdam sözü toplantısının ardından iş dünyasının temsilcileri, toplantıya katılan yedi bakandan yaşadıkların sorunlara karşı çözüm önerileri istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın da katıldığı toplantıdaki talepler arasında geçici vergi uygulamasının kaldırılması, sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikteki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, özel sektörün kamudan alacaklarının ve birikmiş KDV alacaklarının belirli bir takvim içerisinde nakden ödenmesi gibi öneriler yer aldı.İstihdam Seferberliği toplantısının ardından gerçekleştirilen TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda toplam 61 sektör meclisi başkanı söz aldı. Her sektör 5 soruna 5 çözüm önerisi getirdi. İş dünyasının talep ettiği konulardan bazıları şöyle:Özel sektörün kamu kurumlarından alacakları ve birikmiş KDV alacakları belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlansın. Nakden ödenemeyen kısım ise için orta-uzun vadeli devlet tahvili olarak verilsin. Ukrayna ve Japonya ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmaları'nda (STA) yurtiçi çelik sektörünü koruyacak tedbirlerin alınsın.