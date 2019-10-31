Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına sanayi bölgeleri ve siteleriyle destek vereceklerini belirterek, "Ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan organize sanayi bo¨lgelerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün katılımıyla Congresium Ankara'da başladı.

Bakan Varank, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdüğünü anımsatarak, büyüme performansını daha da artırmayı hedeflediklerini, bunun için de toplam faktör verimliliğinin artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Verimliliğin 11'inci Kalkınma Planı'nın da odağında olduğuna işaret eden Varank, daha istikrarlı ve güçlü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hedeflerine, sanayide, tarımda, turizmde, enerjide ve sağlıkta verimliliği artıracak politikalarla varılacağını dile getirdi.

"Verimliliği odağına alan çalışmalar yürütüyoruz"

Varank, verimliliğin artırılmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Özgün fikirler, yeni teknolojiler, yenilikçi bakış açıları, üretime hakim olsun istiyoruz. Bu şekilde, küresel ekonomide söz sahibi ülkelerden birisi haline gelebiliriz. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini işte bu yüzden yoğun bir şekilde destekliyoruz. Ayrıca, verimliliği odağına alan sektör yoğun çalışmaları da yürütüyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda atılacak adımlara değinen Varank, Türkiye'nin bölgesel ve sektörel verimlilik gelişim haritalarını çıkardıklarını, otomotiv yan sanayisinde verimlilik analizi projesini tamamladıklarını, benzer bir çalışmayı diğer sektörler için de yapacaklarını bildirdi.

Varank, takım tezgahları sektörünün, önemsedikleri bir diğer alan olduğuna dikkati çekerek, burada da saha çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Sanayide daha verimli elektrik motorlarının kullanımına teşvik

Yüksek katma değerli ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretmeyi amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da makine sektörüyle başladıklarını hatırlatan Varank, ilk defa uygulanan bu programlara başvuruları önemsediklerini dile getirdi.

Varank, sanayide daha verimli elektrik motorlarının kullanımına ilişkin bir projeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde net elektrik tüketiminin yüzde 47'si sanayi sektörüne ait. Buna karşın sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların, daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Eğer bu dönüşümü gerçekleştirebilirsek imalat sanayi elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş yakalamış olacak. Bakanlık olarak OSB'ler, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir proje başlatacağız ve ilk kıvılcımı oluşturacağız. Hedefimiz, sanayide elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak ve firmalarımızı harekete geçirmek. Eğer proje planladığımız gibi ilerlerse işletmelerimiz hem enerji tasarrufu vasıtasıyla rekabetçiliklerini artıracak hem de yerli elektrik motorları sektöründe oldukça ciddi bir ekonomi oluşturabileceğiz."

"Yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz"

Verimliliği artırmanın yolunun teknolojik yenilikleri üretime adapte etmekten geçtiğini belirten Varank, "Yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, model fabrikalar ve inovasyon merkezlerini kurarak firma kabiliyetlerini daha da artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu merkezlerde, insan kaynağını yetiştirme, yalın üretim ve süreç iyileştirme gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Halihazırda Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'da da model fabrikaların kurulumuna ilişkin çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine İzmir'de model fabrikaya ek olarak bir de Yenilik Merkezi açmayı hedefliyoruz. Ticaret Odası ile orada da çalışmalarımıza başladık. Firmalarımız burada inovasyon yol haritalarını çıkarabilecek, teknolojik yeterlilik ve olgunluk seviyelerini belirleyebilecek ve mentorluk hizmeti alabilecekler. Bu merkezlerle KOBİ'lere, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve girişimcilere hizmet götürmeyi amaçlıyoruz."

Varank, büyümeye ilişkin öncü göstergelerde sevindirici gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, sanayi sektöründe siparişler ve kapasite kullanım oranının arttığını, tüketicilerle reel sektörün ekonomiye güveninin yükseldiğini söyledi.

"Yemyeşil OSB'lerimiz olacak"

Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

"Verimlilik artar, Türkiye şaha kalkar"

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü de ülke olarak 15 yılda önemli projelere imza atıldığına dikkati çekerek, "Artık çok iş yapmak yerine verimli iş yapmayı kendimize şiar edindik. Vakıf olarak tarımdan sanayiye, eğitimden sanata kadar birçok alanda verimliliği artırmak istiyoruz." dedi.

Fuarın en önemli amacının dünyanın ve Türkiye'nin teknoloji devleriyle "start-up"ları bir araya getirerek güzel bir sinerji yakalamak olduğunu ifade eden Kömürcü, "Çok çalıştık, çok yorulduk ama bu salondaki katılımı ve katkıyı gördükten sonra bu yorgunluğumuz mutluluğa dönüştü. Sözlerimi vakfımızın sloganıyla bitirmek istiyorum, 'Verimlilik artar, Türkiye şaha kalkar'." diye konuştu.