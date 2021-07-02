Sanayiden İltam'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Gökhan Elçi, Denizli Sanayi Odası adına (DSO), Askon Demir Çelik A. Ş. Genel Müdürü ve aynı zamanda DSO Başkan Yardımcısı İ. Okan Konyalıoğlu'na İLTAM merkezinin imkanları ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda istişarede bulundu.

Ziyarette, İLTAM bünyesinde yer alan cihazlar hakkında başta İLTAM Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan olmak üzere, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Gökhan Elçi ile cihazlardan sorumlu uzmanlar tarafından DSO adına Askon Demir Çelik A. Ş. Genel Müdürü İ. Okan Konyalıoğlu ile Askon Demir Çelik A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdemir'e bilgilendirme yapıldı. Toplantıların ardından, İLTAM'ın Denizli Sanayicisine ve firmalara daha verimli tanıtımların gerçekleştirilmesi adına, tanıtım broşürleri ve katalog aktarımlarının yanı sıra, merkezden fayda sağlayabilecek olan firma ziyaretlerinin devam ettirilerek, sanayiye çözüm odaklı sonuçlar üretilmesi konusunda karşılıklı fikir birliğine varıldı. Bu kapsamda DSO olarak, İLTAM ile sektör temsilcilerini zaman zaman buluşturacak tanıtım toplantılarının planlanmasına da katkı sunacaklarını belirten DSO Başkan Yardımcısı İ. Okan Konyalıoğlu, karşılıklı gerçekleştirilen bu toplantılar için İLTAM özelinde PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a teşekkürlerini iletti.