Son Dakika Haberleri: Sanayinin 2017'de Üretimden Satışları Yüzde 28.41 Arttı

Sanayinin 2017'de Üretimden Satışları Yüzde 28.41 Arttı

25 dakika önce

– Türkiye genelinde sanayinin üretimden satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.41 artışla, bir önceki yıl olan 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liradan, 1 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya yükseldi.

Sanayinin 2017'de Üretimden Satışları Yüzde 28.41 Arttı, System.String[]
– Türkiye genelinde sanayinin üretimden satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.41 artışla, bir önceki yıl olan 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liradan, 1 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında;

       - 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil,

       - 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton,

       - 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ,

       - 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının;

       - yüzde 13.8'ini gıda sanayi ürünleri,

       - yüzde 12.2'sini ana metal sanayi ürünleri ve

       - yüzde 10.1'ini motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) üretimi oluşturdu.

İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin;

       - yüzde 3.2'sini yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler,

       - yüzde 70.8'ini düşük ve orta-düşük teknoloji grupları ve

       - yüzde 26'sını orta-yüksek teknoloji grubu oluşturdu.

İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin;

       - yüzde 46.7'sini ara mallar,

       - yüzde 24.1'ini dayanıksız tüketim mallarıve

       - yüzde 5.0'ini enerji oluşturdu. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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