Sanayinin 2017'de Üretimden Satışları Yüzde 28.41 Arttı

– Türkiye genelinde sanayinin üretimden satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.41 artışla, bir önceki yıl olan 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liradan, 1 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya yükseldi.

– Türkiye genelinde sanayinin üretimden satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.41 artışla, bir önceki yıl olan 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liradan, 1 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında;



- 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil,



- 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton,



- 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ,



- 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.



Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının;



- yüzde 13.8'ini gıda sanayi ürünleri,



- yüzde 12.2'sini ana metal sanayi ürünleri ve



- yüzde 10.1'ini motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) üretimi oluşturdu.



İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin;



- yüzde 3.2'sini yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler,



- yüzde 70.8'ini düşük ve orta-düşük teknoloji grupları ve



- yüzde 26'sını orta-yüksek teknoloji grubu oluşturdu.



İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin;



- yüzde 46.7'sini ara mallar,



- yüzde 24.1'ini dayanıksız tüketim mallarıve



- yüzde 5.0'ini enerji oluşturdu. (Grafik) - İstanbul

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