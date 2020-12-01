Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor - Son Dakika

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor

01.12.2020 09:41
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor, System.String[]

MANİSA'da, ev kadını Aylin Bağcılar (41), ambalaj atölyesinde yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor.

MANİSA'da, ev kadını Aylin Bağcılar (41), ambalaj atölyesinde yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor.  Bağcılar, "İstedikten sonra yapabiliyorsunuz" dedi.

İki çocuk annesi Aylin Bağcılar, bir ambalaj fabrikasında çalışan eşinden esinlenerek,  5 yıl önce Yunusemre Küçük Sanayi Sitesi'nde ambalaj atölyesi kurdu. Eşi Mustafa Bağcılar'ın da desteğiyle pet şişe ve kavanoz imalatı yapan Aylin Bağcılar, yılda ortalama 1 milyon 300 bin şişe üreterek, yerli firmaların taleplerine cevap veriyor. Eşiyle birlikte iki kişiye istihdam da sağlayan Bağcılar, ekonomiye yılda 800 bin liralık katkı sağlıyor.Aylin Bağcılar, "Eşim bu işin kalıpçılığını yapıyordu. Ben de kendisiyle birlikte üretim kısmına geçtim. Yanımda bir kadın arkadaşımla birlikte bu işin üretimini yapıyoruz. Zorlukları var tabii ama istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Yılda 1 milyon 300 bin adet şişe üretiyoruz. Türkiye ekonomisine de yılda 800 bin liralık bir katkı sağlıyoruz. Sanayide çok fazla yadırgandığımı düşünmüyorum. Çünkü kadınlar tüm iş kollarında başarı sağlayabilir. Bunu biz yapabiliyorsak, tüm kadınlar da yapabilir" diye konuştu.


Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor

Sanayi Sitesi, Yunusemre, Bağcılar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor - Son Dakika


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