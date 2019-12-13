Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek - Son Dakika Ekonomi

Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek

7 saat önce

Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin son çeyreğe artışla başlaması, son çeyrek ve 2020 büyümeleri için pozitif beklentileri pekiştirdi.

Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek, System.String[]

Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin son çeyreğe artışla başlaması, son çeyrek ve 2020 büyümeleri için pozitif beklentileri pekiştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretim verilerinden derlediği bilgiye göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8 yükselişle son 15 ayın en yüksek artışını gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretimi de ekimde yıllık bazda yüzde 2,8'lik artışla son çeyreğe hızlı başladı.

Analistler, sanayi üretimi ile milli gelir arasında korelasyonun güçlü olduğunu belirterek, son çeyrekte büyümenin yüzde 5, 2019'un genelinde yüzde 1'e yakın gerçekleşebileceğini, 2020'de de potansiyel büyüme oranı olan yüzde 5 civarı olabileceğini tahmin ediyor.

"Son çeyrekte yüzde 5 civarı büyüme olası"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin üçüncü çeyrekte yüzde 1,3 seviyesine toparlandığını belirtti.

Arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde ekimde yıllık yüzde 2,8 artışın yılın son çeyreğine üretim artışı ile başlandığına işaret ettiğini söyleyen Bürümcekçi, kasım için öncü göstergelerin de yıllık bazda artış döneminin devam ettiğini yansıttığını ifade etti.

Bürümcekçi, sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle son çeyrekte üretimin ve milli gelirin yüzde 4-5 aralığında artış gösterebileceğini dile getirdi.

Öncü göstergelerin milli gelirin 2019'un son çeyreğinde belirgin toparlandığına işaret ettiği kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son çeyrekte yakalanan ivme ve baz etkisinin katkısıyla yüzde 5 civarı büyümenin yakalanması olası görünmektedir. Sonrasındaki görünüm ise finansal koşullarda gözlenen belirgin gevşemenin ne ölçüde kalıcı olacağı ve kamu bankaları öncülüğünde yükselmeye başlayan ve trend büyümesi yüzde 20'yi aşan bankacılık kredi hacminin bu seviyeleri ne süre koruyabileceğine bağlı olacaktır. Buna karşılık, Avro Bölgesi başta olmak üzere küresel çapta gözlenmeye başlanan yavaşlamanın dış talebi olumsuz etkilemeye başlaması bir aşağı yönlü risk olarak izlenmektedir. Bu doğrultuda, 2019 yılı büyümesi için yüzde 0,5 olan tahminimiz üzerindeki risklerin dengeli devam ettiğini düşünmekteyiz."

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin yıllık yüzde değişimi şöyle:

Dönem Yıllık Değişim
Oca.18 11,6
Şub.18 9,5
Mar.18 7,4
Nis.18 5,6
May.18 5,9
Haz.18 2,3
Tem.18 5,3
Ağu.18 1,1
Eyl.18 -3,5
Eki.18 -6,3
Kas.18 -7,0
Ara.18 -9,9
Oca.19 -7,4
Şub.19 -5,0
Mar.19 -1,9
Nis.19 -3,8
May.19 -1,3
Haz.19 -3,6
Tem.19 -1,1
Ağu.19 -3,5
Eyl.19 3,6
Eki.19 3,8

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi
Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
22:18 DEİK Başkanı Olpak'tan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
22:02 Kamuya ait sigorta şirketleri TVF çatışında birleşiyor - Son Dakika Ekonomi
22:02 Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarının kontrolündeki sigorta şirketlerinin birleşmesine ilişkin... - Son Dakika Ekonomi
21:05 Kütahya'da ORKÖY projesiyle 144 aileye 3 milyon 804 bin TL. kredi desteği verildi - Son Dakika Ekonomi
20:52 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı - Son Dakika Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]