Son Dakika Haberleri: "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarın başlayacak
Son Dakika Spor 'Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları' projesinin İzmir etabı yarın başlayacak - Son Dakika Spor

"Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarın başlayacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarınki futbol müsabakalarıyla başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarınki futbol müsabakalarıyla başlayacak.

Proje dolayısıyla Atatürk Stadı Spor Kompleksi Faal Futbol Hakemleri Derneği Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, başlangıcından sonuna kadar centilmence geçeceğine inandığı projeye yoğun katılımdan dolayı memnunluk duyduğunu kaydetti.

Çıraklığın ustalığa giden yolda ilk adım olduğunu belirten Günay, projeye katılanların mesleki hayatlarını sporla harmanlayarak mesleklerinde daha iyi noktaya geleceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu da projenin amacının mesleki eğtim gören ve çırak olarak görev yapanları işlerinden uzaklaştırmak ve eğlenceli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti.

Projeye katılanların birer parlayan yıldız olacağına yürekten inandığını bildiren Uslu, spor sayesinde daha sağlıklı bireyler yetişeceğini sözlerine ekledi.

Yarınki ön eleme müsabakalarıyla başlayacak turnuvanın final maçı 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Futbol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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