Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı - Son Dakika

Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı

27.05.2021 08:55
Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2020 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 7'si Adana merkezli toplam 16 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2020 yılı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 7'si Adana merkezli toplam 16 firma yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, coğrafi konumu, lojistik avantajları, uygun arsa fiyatları, en uygun fiyatla doğalgaz, su ve elektrik temini, arıtma tesisleri, altyapı ve üst yapı imkanları ile cazibe merkezi olan Adana OSB'nin, Türk sanayisinin devler ligindeki firmalarıyla bir kez daha gurur duyduğunu bildirdi. Sütcü, Adana'nın potansiyeline dikkati çekerek, kentin daha fazlasını başarabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Sütcü, İSO tarafından her yıl firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" listesinde AOSB'de faaliyet gösteren 16 firmanın yer aldığını, bunun 7'sinin merkezinin Adana'da bulunduğunu bildirdi. Sütcü, Adana il genelinde ise İSO 500 listesinde 10 firmanın bulunduğunu vurgulayarak, "Bölgemiz dahilinde ya da bölgemiz dışında faaliyet gösterip gurur veren bu listeye girmeyi başaran tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, her koşulda üretmeye, istihdam yapmaya ve ihracata devam eden sanayicilerin işini kolaylaştırmak için tamamı sanayicilerden oluşan AOSB yönetim kurulu olarak, hizmet yelpazesini genişleterek, destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

AOSB'nin gurur tablosu

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve merkezi Adana'da bulunan Beyteks Tekstil 246'ncı, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 297'nci, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 354'ncü, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş. 387'nci, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 404'ncü, Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 455'nci, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 477'nci oldu.

Merkezi Adana'da bulunmayan ancak, AOSB'de faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.46'ncı, Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 57'nci, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 76'ncı, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 84'ncü, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 234'ncü, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264'ncü, Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 310'ncu, Hektaş Ticaret T.A.Ş.327'nci, Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. ise 474'ncü oldu.

Bu arada, İSO ilk 500 listesinde, Adana merkezli Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 38'nci, Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 249'ncu, Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. ise 315'nci sırada yer aldı. - ADANA

Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı

Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor

Son Dakika Haberleri
09:07 Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi
09:05 "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı
09:03 Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi         
09:08
Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor         
09:03
Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştığı ortaya çıktı Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştığı ortaya çıktı         
07:28
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek         
23:54
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Hülya Avşar, başrol oynadığı Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu Hülya Avşar, başrol oynadığı Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu         
22:17
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Markette mide bulandıran anlar! Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti Markette mide bulandıran anlar! Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti         
16:49
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 09:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayinin Devler Liginde AOSB'den 16 firma yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement