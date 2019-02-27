Son Dakika Haberleri: Sanayinin Devleri Potada Yarışıyor

Sanayinin Devleri Potada Yarışıyor

1 saat önce

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren firmalar arasında basketbol turnuvası düzenlendi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren firmalar arasında basketbol turnuvası düzenlendi.

Firma ve çalışanlarının yakınlaşması ve kaynaşması amacıyla organize edilen turnuvada takımlar MOSTEM Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

Turnuvaya, MOSB, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Maxion İnci Jant, HMS Makina ve Mercan Makina şirketleri katıldı.

MOSTEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve çekişmeye sahne olan müsabakaları izleyen firma çalışanları da takımlarını yalnız bırakmadı.

MOSB Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Meydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, irili ufaklı 200'den fazla şirkete ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şirket ve çalışanlarının birbirlerini tanımalarını amaçladıklarını dile getiren Meydan, "Bu organizasyon için altyapımız vardı. Geçen yıl hizmete giren bu spor salonu organizasyon için oldukça uygundu. Bu organizasyonla şirket ve çalışanlarının birbirleriyle yakınlaşacağına ayrıca aralarında dostluk oluşacağına inanıyoruz." dedi.

Şirketler arasında ilk kez böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Meydan, bundan sonra farklı spor branşlarında benzer turnuvalar düzenlemeyi planladıklarına işaret etti.

Meydan, basketbol turnuvasında, müdüründen işçisine şirketlerin her bölümden çalışanın yer aldığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:01 Kaynak: AA

Manisa, Organize Sanayi Bölgesi, basketbol, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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