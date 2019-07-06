Sanayinin devleri Türkiye partnerliğinde Rusya'da buluşacak
1 saat önce
Türkiye, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda partner ülke olacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22
, Rusya
'nın Yekaterinburg
kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda partner ülke olacak.
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