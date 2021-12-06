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MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke - Son Dakika

MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke

06.12.2021 14:19
MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Vodafone Business iş birliği ile MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) 5G altyapısı ile çalışan Türkiye'nin ilk Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamlayarak sanayinin kullanımına açtı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Vodafone Business iş birliği ile MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) 5G altyapısı ile çalışan Türkiye'nin ilk Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamlayarak sanayinin kullanımına açtı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, MESS imalat sanayisinin dijital dönüşümüne öncü olmak ve Türkiye'yi küresel rekabette güçlendirmek hedefiyle kurduğu dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te bir ilke daha imza attı.

Vodafone Business iş birliği ile Türkiye'nin ilk 5G MPN kurulumunu tamamladı. MEXT, Vodafone Business'ın teknoloji çözüm ortağı olan Ericsson tarafından geliştirilen MPN altyapısını ve çözümlerini kullanarak hayata geçirdiği 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini üretim ortamında kullanıma alarak; Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk tesis oldu.

MEXT çatısı altında Türk sanayisinin hizmetine sunulan ve Türkiye'nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika'da bu proje ile yeni bir dönem başlıyor. Kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına önemli bir adım atılıyor. MESS, 5G MPN altyapısıyla, imalat sanayisinin geleceğe bugünden hazırlanmasına destek olmayı hedefliyor.

Yaklaşık bir yıl önce MEXT'te kurulan 5G test şebekesi ile başlayan MESS ve Vodafone iş birliği, şimdi de 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN)'nin hayata geçmesi ile devam etmiş oldu. Türkiye'de 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolojisini kullanan ilk tesis olan MEXT, söz konusu yenilik ile diğer tüm teknoloji merkezlerinden ayrışıyor. 4G'ye göre 10 kata kadar daha hızlı ve 10 kata kadar daha düşük gecikme olan MPN bağlantısı, endüstriyel kuruluşların açık alanda kalan bölgelerinde olası kamusal ağ ve Wi-Fi kesintisi sorunlarının önüne geçiyor. Diğer yandan özellikle metal yoğunluklu üretim tesislerinde Wi-Fi haberleşmesi tercih edilmesi durumunda karşılaşılan elektromanyetik gürültüden etkilenilmesi problemine de engel oluyor. Bu kapsamda, sanayi ve savunma gibi siber güvenlik önlemlerinin kritik derecede önemli olduğu sektörlerde, kurum içi haberleşme güvenliğini de artırıyor.

???????- "5G, Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone'un 5G teknolojilerinin geliştirilmesine küresel boyutta bir katkı verdiğini belirtti.

Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynadıklarını ifade eden Aksoy, 5G'nin, dijital servislerin ve nesnelerin internetinin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, ülkemizde Sanayi 4.0'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi'ne Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, MEXT vasıtası ile Türk Sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirtti.

Akkol, Türkiye'de 5G teknolojisi destekli ilk fabrika olan MEXT'in, Türk sanayisinin hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, "Vodafone Business ile geçtiğimiz sene stratejik iş birliğimizin ilk adımlarını atmış ve MEXT'te 5G test sinyalini hayata geçirmiştik. Kısa bir süre önce de 5G MPN kurulumunu tamamladık. Bu teknolojiyi uçtan uca kullanan ilk ve tek teknoloji merkezi olma özelliği taşıyoruz. Bu sayede, MEXT içerisinde bulunan mobil robotların da 5G alt yapısındaki hızını deneyimleyeceğiz. Ayrıca 5G MPN ile, düşük gecikme ve yüksek hız gerektiren çalışmalara öncülük edeceğiz. MESS ve Vodafone olarak aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor, sanayimizin dijitalleşmesi yolculuğunda ekonomimize değer katma vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise iş birliğine ilişkin olarak, "Türkiye'deki endüstrilerin, 5G ile dijital dönüşüm çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıyacak bu projede, Vodafone ve MESS ile iş birliği içinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ericsson olarak dünya çapında 5G ve endüstrilerin dijital dönüşümü alanındaki deneyimimiz ve işletmeler için yeni nesil 5G çözümlerimizle, sektörlerin dijital dönüşümüne yön verme misyonumuza iş ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Ericsson olarak 5G ve bilgi iletişim teknolojilerinin, üretimde yeni bir çağ başlatacağını ve işletmelerin yeni iş modellerini geliştirerek, pek çok iş fırsatına ulaşmalarını sağlayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke
MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke

geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MESS ve Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke - Son Dakika


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