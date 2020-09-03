Sanayinin dönüşümü burada şekillenecek: Hedef ekonomiye 50 milyar dolar katkı - Son Dakika

TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan MESS Teknoloji Merkezi, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla açıldı. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezini açmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Uzun vadede ülke ekonomisine katkı hedefimiz 50 milyar dolar. MESS Teknoloji Merkezi'ni, içinde; bir dijital fabrika, eğitim ve yetkinlik gelişim merkezi bulunan, sanayinin dönüşümüne yön verecek bir tesis olarak kurguladık" dedi.

Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 üyesi bulunan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan MESS Teknoloji Merkezi hakkında bilgi veren MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ülke ekonomisine 30 milyar dolar katkı sağlayan üyelerimiz, merkezden istifade edecek. Ülkemizden, merkezimize ciddi bir talep var. Burası, üyelerimizden gelen talebi karşıladıktan sonra ülkemiz çapında da kullanılmaya başlanacak bir tesis haline gelecek. Merkez, tüm üniversitelere, start-uplara, sanayinin dönüşümüyle ve dijital dönüşümle ilgili güzel uygulamalar yapan kurumlara açık olacak. MESS Teknoloji Merkezi'ni, içinde; bir dijital fabrika, eğitim ve yetkinlik gelişim merkezi bulunan, sanayinin dönüşümüne yön verecek bir tesis olarak kurguladık" ifadelerini kullandı.

2 MİLYON SAATİN ÜZERİNDE EĞİTİM VERİLECEK İstanbul Ataşehir 'de 10 bin metrekare üzerinde kurulan merkezde öncelikle üyelerinin uçtan uca dijital dönüşümünü yöneteceklerini dile getiren Akkol, "Burası sadece bir model fabrika değil, içerisinde başka özellikleri de bulunan gelişmiş bir tesis. Burası; bir yetkinlik gelişim merkezi ve eğitim anlamında da dünyanın en büyüğü. 5 yılda 2 milyon saatin üzerinde eğitim verilecek. Start-upları, üniversiteleri, ilgili STK ve dernekleri, vakıfları bir araya getiren bir ekosistem mevcut. Üyelerimize 2 yıllık ve 5 yıllık perspektifte sanayide dijital dönüşüm danışmanlığı sağlayacağız. Fabrikalarını, tesislerini ve üretim hatlarını nasıl dönüştüreceklerini anlatacağız, destek ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Dolayısıyla burası; hem model fabrika, hem danışmanlık merkezi, hem eğitim gelişim merkezi, hem de start-upların bir araya geleceği bir platform özelliği taşıyor. Dünyadaki bütün muadillerinden daha gelişmiş ve daha entegre uçtan uca hizmet veren bir tesis aynı zamanda" diye konuştu.TOPLAM YATIRIM MALİYETİ 200 MİLYON TLToplam yatırım maliyetinin 200 milyon TL olduğunu söyleyen Akkol, "Buradaki teknolojilerin çok önemli kısmı partnerlerimizden, tedarikçilerimizden ve üyelerimizden ücretsiz olarak sağlandı. Böyle olmasaydı yatırım maliyeti çok daha fazla olabilirdi. Devletimizin de teşviki oldu" dedi.DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUKDijital dönüşümü kısa bir yolculuk olarak tanımlamadıklarına dikkat çeken Akkol, "Dijital dönüşüm uzun soluklu ve uçtan uca ele alınmalı. İnsan kaynağına, teknolojiye, big data, robotik, otomasyon dediğimiz alanların her biriyle ilgili çalışmalara yatırımların yapılması gerekiyor. Çalışanın eğitimini asla unutmamanız lazım. Planlama ve uzun vadeli bir perspektif gerekiyor. Bizim de yaklaşımımız bu şekilde. Oyundaki bütün oyuncuları dikkate alan ve düşünen bir yaklaşımımız var. Dijital dönüşüm için bunun çok kritik olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.YÜZDE 100 VERİM ARTIŞINA ŞAHİT OLUYORUZ"Buradaki bilgi birikimini, tecrübeyi, yeni teknolojiyi ne kadar çok üyemizle paylaşır ve üyelerimiz bunları ne kadar çok işletmelerinde uygularsa verimlilik ciddi şekilde artacaktır" diyen Akkol, "Bu tesiste aynı makineler ve aynı insan kaynağı ile yüzde 100 verim artışına şahit oluyoruz. Böylece maliyetiniz düşüyor, daha fazla ihale alıyorsunuz, daha fazla ihracat için yurt dışında rekabetçi hale geliyorsunuz. Daha fazla ürün satıyorsunuz, kapasiteniz artıyor. Yeni fabrikalara, yeni istihdama ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu döngünün içinde biz ne kadar üretim yapıp satarsak o kadar çok ihracat olur" ifadelerini kullandı.ÜLKE EKONOMİSİNE 50 MİLYAR DOLAR KATKI HEDEFİ241 MESS üyesi şirketin Türkiye'deki ihracatın yüzde 37'sini karşıladıklarının altını çizen Akkol, "Buradaki teknolojileri kullanırsak, uzun vadeli bakış açısını sanayiye, istihdama, fabrikalarımıza ve tesislerimize yansıtabilirsek MESS üyelerinin ekonomiye şu an 30 milyar dolar olan katkısının orta ve uzun vadede 50 milyar dolara çıkma potansiyelini görüyoruz. Dijital dönüşümle beraber daha fazla ihracat, daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam döngüsünü uzun vadede sağlayacağız. Burada üyelerimize de ciddi görevler düşüyor" diye konuştu.HER TÜRLÜ İHTİYACA YÖNELİK ÜRÜN GELİŞTİRMEYE TALİBİZAkkol, "Sanayinin, çalışanın, üyelerimizin ihtiyacı olan ne varsa biz orada ürün, hizmet, teknoloji geliştirmeye talibiz. Sosyal mesafeyi ölçen, uyaran ve raporlayan ve geriye dönük filyasyon yapan bir teknolojik girişimimiz oldu. Bunu kendi kaynaklarımızla ve Türk mühendislerle yaptık çünkü buna ihtiyaç vardı. Maske üretiyoruz ve bunu çok düşük maliyetle kar amacı olmadan üyelerimize veriyoruz. Gelişen ihtiyaçlar sonucunda bunları yaptık. İlerde de ne zaman neye ihtiyaç varsa orada olacağız" ifadelerini kullandı.YÜZDE 80 YERLİ YATIRIM

Akkol, yatırımlarının yüzde 80'inin yerli, yüzde 20'sinin ise yabancı olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 80 yerlilik oranı muazzam bir oran ama dünyaya da açık olmamız gerekiyor. Dünyada olup ülkemizde olmayan daha ileri teknolojileri de getireceğiz. Öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak için bunu yapacağız" dedi.

- Karaköse