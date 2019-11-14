Sanayinin kapısından döndü, milli hokeyci oldu

Gaziantep'te babasının 15 yaşında meslek öğrenmesi için sanayiye vermek istediği, ardından da karar değiştirerek salon hokey takımına yazdırdığı Ahmet Çeker, bu branştaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Çeker'in hayatı, babasının teşviki ile başladığı hokeyle değişti.

Ders çalışmayı fazla sevmemesi ve haylazlığı nedeniyle babası tarafından meslek öğrenmesi için sanayiye verilmek istenen Ahmet Çeker, ani karar değişikliğiyle salon hokey takımına yazdırıldı.

Daha önce amatör olarak futbol oynayan ve hokeyin adını ilk kez duyan Ahmet Çeker, babasının yönlendirmesiyle başladığı hokeyde kısa sürede önemli mesafe katedip, milli sporcu oldu.

Yaklaşık 7 yıldır ter döktüğü hokeyde, arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza atan 21 yaşındaki sporcunun en büyük hayallerinden biri ise kendisi gibi sporcular yetiştirebilmek.

"Hokey benim hayatımı değiştirdi"

Salon Hokeyi Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Çeker, hokey sayesinde spora bakış açısının değiştiğini söyledi.

Genç sporcu, futbolda amatör, hokeyde ise profesyonel olduğunu dile getirerek, "Hokey sporu benim hayatımı değiştirdi. Milli sporcu oldum, üniversiteye girdim ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum. Üniversite bittiğinde de Allah nasip ederse öğretmen olacağım. Bunlar çok güzel duygular." diye konuştu.

Başarısını babasına borçlu olduğunu vurgulayan Ahmet Çeker, şöyle devam etti:

"Babam beni sanayiye gönderecekti, o sıra böyle bir spor olduğunu duyunca oraya gönderdi. Bu, benim hokeyde 7. yılım. Babamın yönlendirmesiyle hayatım değişti, milli takıma girdim. Farklı farklı illerde, ülkelerde maçlara gittim. Hokey sayesinde yurt dışını gördüm. Babama da hokeye de çok şey borçluyum. Bu borcu da küçük sporcular yetiştirerek ödemeyi düşünüyorum. "

"Çok daha güzel başarılar elde etmek için gayret edeceğim"

Ahmet Çeker, çok mutlu olduğunu işaret ederek, "Gerçekten çok yaramazdım, ders çalışmayı hiç sevmezdim. Şu duruma geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir sanayide işçi falan olabilirdim ama babamın sayesinde hokeyle tanıştım, milli takıma girdim ve şu an üniversite okuyorum. Allah izin verirse üniversite bittikten sonra öğretmen olarak atanıp gittiğim yerlerde hokey takımı kurarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Babasının, sporda başarılı olduğunu görünce küçük kardeşini de spora yönlendirdiğini aktaran Ahmet Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babamın da benim başarımı gördükten sonra spora bakış açısı değişti. Bundan sonra da yine aynı şekilde çok daha güzel başarılar elde etmek için gayret edeceğim. Şu anda Avrupa Şampiyonası için ekip olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Allah kısmet ederse oradan da şampiyon olarak dönüp yolumuza devam edeceğiz."