Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik proje kabul edildi - Son Dakika

İncesu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında hazırladığı "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ve Yenilikçi Eğitim Projesi" kabul edildi.

İncesu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İncesu Organize Sanayisi'nin (İOSB) birlikte başlatıp yürüttüğü projenin önemi hakkında bilgi veren okul müdürü Bülent Kaya, bu projeyle öğrencileri Kayseri ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda nitelikli iş gücü olarak yetişeceklerini söyledi.

Projenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Makine ve metal bölümündeki öğrencilerimiz sanayiye bu proje ile destek verecekler. Öğrencilerimiz CNC tezgahlarında yetişerek sanayi sektöründe aranan elaman olarak iş başı yapabilecekler. Projenin kabul görmesi ile ilçemize 529.000 TL'lik bir katkının okulumuz tarafından sağlanması bizim için gurur verici. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Erasmus Plus kapsamında öğrencilerimiz yurt dışı stajına gidecekler, yurt dışı stajı ile eğitimle en üst seviyeye ulaşacaklar. Proje kapsamında her türlü yardımı bizlere sunan İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün'e, İncesu Organize Sanayi Müdürlüğüne, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum."