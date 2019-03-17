Sanayinin ve teknolojinin başkenti: Kocaeli
1 saat önce
Sanayi ve liman kenti Kocaeli, devletin son dönemde yaptığı yatırımlar ve özel sektöre verdiği destekle teknoloji ve yenilikçiliğin de merkezi haline geldi.
Sanayi ve liman kenti Kocaeli
, devletin son dönemde yaptığı yatırımlar ve özel sektöre verdiği destekle teknoloji ve yenilikçiliğin de merkezi haline geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:45
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