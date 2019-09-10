Sanayispor'da hedef şampiyonluk

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubu ekiplerinden Yeni Sanayispor sezon öncesi moral motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Yeni Sanayispor tesislerinde gerçekleştirilen yemekte oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.



Yeni Sanayispor Kulüp Başkanı Ahmet Kuşku yemek öncesi yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonunda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 9 iç 14 dış transferle iddialı bir takım kurduklarını söyleyen Başkan Kuşku takımın tecrübeli antrenör Çetin Aslanhan'a emanet edildiğini belirtti.



Yeni Sanayispor Kulüp Başkanı Ahmet Kuşku; "2019-2020 sezonu Süper Amatör Liginde Allah nasip ederse şampiyonluk hedefliyoruz. Transferlerimiz Sanayispor'umuza güç kattı. 13 Ekim de başlayacak liglerde ilk maçta Gönen Reşadiyespor ile karşılaşacağız. Burada bütün taraftarlarımız ve sanayi camiamızı maça bekliyorum. Şu anda 3 haftalık bir antrenman periyodumuz bitti. Bundan sonra ki süreçte de lige kadar 3 hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda eksiklerimiz daha iyi göreceğiz. Şu anda 14 transferimiz var. 9 oyuncuyla da iç transferde anlaştık. Geniş bir kadroyla mücadele edeceğiz. Hazırlık maçlarından sonra kadromuz iyi şekillenecek. A takım hocamız Çetin Aslanhan, yardımcı antrenörümüz ise Büyükşehir Belediyespor'da 10 yıldan bu yana görev yapan Kemal Taşçıoğlu oldu. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Tüm takımları da başarılar dilerim" dedi. - BALIKESİR