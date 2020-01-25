Sanayiye arz edilecek çiğ süt için düzenleme - Son Dakika
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Sanayiye arz edilecek çiğ süt için düzenleme

6 saat önce

Sanayiye arz edilecek çiğ süt, yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırıldı.

Sanayiye arz edilecek çiğ süt için düzenleme, System.String[]

Sanayiye arz edilecek çiğ süt, yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak kalitesinin artırılmasına, üretici gelirlerinin yükseltilmesine ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tebliğde çiğ süt, ineklerin meme bezlerinden salgılanan 40 derecenin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş süt olarak tanımlanıyor.

Çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor. Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranları aynı anda sağlanacak, sağlanamadığı durumlarda düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırma yapılacak.

Tebliğ maddeleri, 2020-2021'de Çanakkale, Burdur ve Aksaray'da, 2022'den itibaren tüm illerde uygulanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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