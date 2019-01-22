Sancak, Cardtek’i almak için Rekabet’e başvurdu
1 saat önce
Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Sancak Ailesi, ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek'in ana hissedarı oluyor.
Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Sancak Ailesi, ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek'in ana hissedarı oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:05
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