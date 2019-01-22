Son Dakika Haberleri: Sancak, Cardtek’i almak için Rekabet’e başvurdu

Sancak, Cardtek’i almak için Rekabet’e başvurdu

1 saat önce

Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Sancak Ailesi, ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek'in ana hissedarı oluyor.

Sancak, Cardtek’i almak için Rekabet’e başvurdu, System.String[]
Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Sancak Ailesi, ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek'in ana hissedarı oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:05 

Ekonomi
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