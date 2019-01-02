Son Dakika Haberleri: Sancak Izgara Yeni Yerinde Açıldı

Sancak Izgara Yeni Yerinde Açıldı

1 saat önce

Sancak Izgara, Hasan Sancaktutan tarafından gerçekleştirilen açılış töreni ile bu gün yeni yerinde hizmete girdi.

Sancak Izgara Yeni Yerinde Açıldı, System.String[]

4 Temmuz Mahallesi, Mehmet Yasef Sokak'ta yeni yerinde faaliyet göstermeye başlayan Sancak Izgara, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından açıldı. Karamürsel Belediye Başkan'ı İsmail Yıldırım, Sancak Izgara'nın açılış kurdelesini keserek, İşletme sahibi Hasan Sancaktutan, ailesine ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. İşletme sahibi Hasan Sancaktutan, Karamürselli vatandaşlarımızı yeni dükkanlarında yeniliklerle ağırlayacaklarını belirterek '' bundan sonra da kaliteli ve doğal tatları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.'' Dedi.

Açılış Kurdelesini kesen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Belediye Meclis Üyeleri, STK^'lar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:31 Kaynak: Bültenler

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