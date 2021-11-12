'Sancak' SAHA EXPO'da sergileniyor - Son Dakika

İngiltere hava sahasında Türk bayrağı ile uçan ilk sivil İHA olan 'Sancak' SAHA EXPO'da yerini aldı.

Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO), Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleri ile 10-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Drone taşımacılığı ve Dronepark modeli uygulama gibi konularda uluslararası danışmanlıklar yapan ve İHA pilotluğu eğitimleri veren Fly Bvlos Technology de fuarda yerini aldı ve yerli yabancı pek çok ziyaretçiyi standında ağırladı. Yerli ve milli savunma sanayinin ana yüklenicileri ve yurtdışından katılan savunma sanayinin dev firmaları ile farklı büyüklüklerdeki tedarikçileri buluşturan fuarda Fly Bvlos Technology, SANCAK İnsansız Hava Aracını da sergiliyor.

Sancak İHA fuarda yerini aldı

Fly Bvlos Technology'nin üreterek pilot eğitimlerinde kullandığı ve fuarda sergilenen Sancak İHA, piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabiliyor. Uydu kontrollü Sancak İHA, yalın tasarımı sayesinde iki kişi tarafından 30 dakikada monte ve demonte edilirken, hafif gövdesi ve değiştirilebilen kanat açıklığı özellikleri sayesinde ekstra menzil sağlıyor.

İngiltere hava sahasında uçan ilk sivil İHA

Sancak İHA, Türk bayrağı ile İngiltere hava sahasında uçan ilk İHA olma özelliğini taşıyor. Sancak İHA, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS-National Health Service) adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçları ve Covid-19 test kitlerinin taşınmasında kullanılıyor. BVLOS sistemi ile Sancak İHA, Gebze Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor.

(İHA)