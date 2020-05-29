Sancaklı'da arıcılık dönemi - Son Dakika

Sancaklı'da arıcılık dönemi

İzmir'de kursa katılarak eğimlerini tamamlayan ve arıcılık yapmaya başlayacak Sancaklı köyündeki 30 üretici, sertifikalarını aldı.

Sancaklı'da arıcılık dönemi, System.String[]

İzmir'de kursa katılarak eğimlerini tamamlayan ve arıcılık yapmaya başlayacak Sancaklı köyündeki 30 üretici, sertifikalarını aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticilere 120 arılı kovan, 60 arısız kovan ile arıcılık malzemesi verdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Kırsalda Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi çalışmaları kapsamında Bal ve Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. "Başka bir tarım mümkün" sloganı ile yola çıkan ve geçen hafta Bergama'nın Tırmanlar köyünde 67'si kadın olmak üzere toplamda 121 üreticiye 464 arılı kovan, 232 arısız kovan hibe eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Karşıyaka'da açılan arıcılık kursuna katılarak eğitimlerini tamamlayan Sancaklı köyünde 3'ü kadın olmak üzere toplamda 30 üreticiye 120 arılı kovan, 60 arısız kovan ile arılı ve boş çerçeve, maske, körük ve fırça gibi malzeme desteği verdi. Arıcılığa başlayacak olan üreticilere malzemeleri, köy meydanında düzenlenen törenle teslim edildi.


"Mahalle yaptıkları köylere hizmet götürmediler"


Mahallede düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bugün salgın nedeniyle köyün ne kadar önemli olduğu, üretmenin ne kadar değerli olduğu, kendi kendine yeten ekonomiler sağlamanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Siz bizim güzel köyümüzsünüz ve bu güzel köyün güzel insanlarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.


"2 bin 203 üreticimize, 9 bin 890 adet kovan ve arı malzemeleri dağıttık"


Daha sonra üreticilere destek hakkında bilgi veren Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz, devam eden projemiz çerçevesinde bugüne kadar İzmir'in kırsal kesimde yer alan çeşitli ilçelerinde, toplamda 53 adet eğitim düzenledi. Belediyemiz, bugünle beraber bin 256'sı kadın üreticimiz olmak üzere toplamda 2 bin 203 üreticimize, 9 bin 890 adet kovan ve arı malzemeleri dağıttı. Biz yaşadığımız bu bereketli coğrafyada, yapılan üretimin değerini ve bu toprakların bize sunduğu nimetlerin kıymetini çok iyi idrak etmiş durumdayız. Arıcılık da bu üretimlerin başında geliyor" diye konuştu.


Başkan Soyer'den "ithalat" uyarısı


İzmir'in bal, polen, propolis gibi arı ürünleri üretebilmek için çok uygun bir iklime ve muazzam bir floraya sahip olduğunu, bu nedenle kentin her yerinde arıcılığı teşvik etmek ve desteklemek için var güçleri ile çabaladıklarını anlatan Tunç Soyer, arıcılığı yalnızca bal üretimi için değil, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik ve tarımsal üretime sağladığı önemli katkılardan dolayı da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Korona virüs salgınında açıkça gördük ki, üretemez ve tümüyle dışarıya bağımlı hale gelirsek, işimiz de, aşımız da bitme noktasına tükenir. Bizim 'başka bir tarım', 'başka bir hayvancılık', 'başka bir üretim mümkün' dememizin sebebi tam olarak bu işte. Çiftçimizin, köylümüzün üretmeye devam etmesini sağlamak, üreticilerimizi desteklemek bizim için her şeyden önemli."


"Üreticiyi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz"


İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de tüm yaptıklarının, yerelden yükselen bir refah mücadelesi olduğunu kaydeden Soyer, bu mücadeleyi, bu toprakların bereketi ve bu bereketin kıymetini bilen üreticilerle el ele vererek devam ettireceklerini ifade etti. Türkiye'nin kimseye muhtaç olmadan, kendi kendine yetebilen bir ülke olması için yereli ve kırsalı desteklemekten vazgeçmeyeceklerini de söyleyen Başkan Soyer, korona virüs sürecinde artan toplumsal dayanışma kültürünü, daha da güçlendireceklerine inandıklarını kaydetti.


Köylü arıcılığı yaygınlaştırmayı planlıyor


Eğitimlerini tamamlayarak arıcılık malzemesi almaya hak kazanan evli ve üç çocuk annesi Gülşen Özdemir (62), "Ev hanımıyım. Ayrıca bizim koyunlarımız ve ineklerimiz de var. Hem evimizin işini yaptık hem de hayvanlarımızı güttük. Kurs açınca ben de yazıldım. Aslında bizim birkaç tane arı kovanımız var ama bu işi bilgisizce yapıyorduk. Şimdi daha bilinçli ve bilgili olarak arıcılık mesleğini yapacağım" dedi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan evli ve iki çocuk babası Ömer Özdemir (34) de, "Daha önce büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapıyorduk. Daha sonra ekonomik olan arıcılık ile ilgilenmeye karar verdik. Bakımı kolay, hayvancılığa göre maliyeti daha az. Arıcılıkla evimize ekonomik girdi sağlayacağız" diye konuştu. Sancaklı köyü muhtarı Veli Sert (65), arıcılığın köy için çok iyi olacağını, bölgenin son zamanlarda arıcılık alanında atılım yaptığını ve daha iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti. Törenin ardından kursa katılanlara belgeleri ile birlikte arıcılık malzemeleri ve kovan verildi. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sancaklı'da arıcılık dönemi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak         
12:42
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti         
12:39
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 16:38:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaklı'da arıcılık dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]