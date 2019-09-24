Son Dakika Haberleri: Sancaktepe: 0-3
Son Dakika Spor Haber

Sancaktepe: 0-3

24 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Sancaktepe deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sancaktepe: 0-3, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Sancaktepe deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 3'üncü Lig ekibi 1877 Alemdağspor sahasında TFF 2'nci lig takımı Sancaktepe'yi konuk etti. İki İstanbul ekibini karşı karşıya getiren mücadelede, Sancaktepe'ye turu getiren golleri 9'uncu dakikada Halil İbrahim Tuna, 49'uncu dakikada Berke Yılmaz ve 90'ıncı dakikada Can Erdem kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Sancaktepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]