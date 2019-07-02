Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Pehlivan'ı ziyaret etti
28 dakika önce
Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Başkan Aygün'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret vesilesiyle Aygün'e teşekkür eden Vali Pehlivan, dernek çalışmalarında başarılar dileyerek İstanbul
'daki Bayburtlulara selamlarını iletti.
Başkan Aygün ise misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ettiği Vali Pehlivan'a kendisinin kaleme aldığı 'Vatanım' adlı şiirini hediye etti. - BAYBURT
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