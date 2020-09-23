Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Merdane de kullanırız, silindir de Sancaktepe Belediyesi ekipleri asfalt, bordür ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçenin her köşesinde gece gündüz sürdürüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Merdane de kullanırız, silindir de

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi ekipleri asfalt, bordür ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçenin her köşesinde gece gündüz sürdürüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise çalışmalar sırasında silindirin başına geçerek operatörlük yaptı. Başkan Döğücü'nün silindir operatörlüğü vatandaştan tam not aldı

Sancaktepe Belediyesi pandemi döneminde korona virüsüne karşılık çalışmalarının yanı sıra ilçede bulunan tüm mahallelerde hummalı bir çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin tüm mahallerinde vatandaşlardan gelen talep üzerine belirlenen periyotlar dahilinde asfalt bordür yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise çalışma alanlarını denetleme sırasında silindirin başına geçerek operatörlük yaptı. Başkan Döğücü'nün asfalt çalışmasına katılarak silindir kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Döğücü'nün operatörlüğü ustalara taş çıkarttı.

Sosyal medya üzerinden görüntüleri yayınlayan Başkan Döğücü, "Merdane de kullanırız, silindir de" diye paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Sancaktepe Belediyesi ekipleri yolların arasına bordür dizerek asfalt çalışmalarını gerçekleştirerek ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı - Son Dakika

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