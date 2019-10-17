Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü: " Selam olsun Barış Pınarı'ndan gürül gürül akan ay yıldızlı sancağa"

Sancaktepe'de 2019-2020 kültür-sanat sezonunun açılışı gerçekleşti

İSTANBUL - Sancaktepe'de 2019-2020 kültür-sanat sezonun açılışı 'Reis Bey' isimli tiyatro oyunu ile yapıldı. Açılışta Barış Pınarı Harekatı'na değinen Başkan Döğücü, "Selam olsun Barış Pınar'ından gürül gürül akan ay yıldızlı sancağa" dedi.

Sancaktepe Belediyesi 2019-2020 yılı kültür-sanat sezonu Necip Fazıl Kısakürek'in Reis Bey adlı tiyatro oyunu ile açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Sancaktepelilerin ilgisi yoğun oldu. Tiyatro oyununa gelen vatandaşlara salonu tam kapasite doldurdu.

Açılışta konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu akşam kültür sanat sezonumuzu açıyoruz. ve bunu Resi Bey tiyatrosu ile açmak istedik. Kendi sahnemize Reis Bey oyununu sahneleyeceğiz. Halkımızın çok yoğun ilgisi var. İnşallah oyunlarımıza devam edeceğiz. Devlet tiyatrolarımız ile konuştuk. Devlet tiyatrolarında oynanan bütün oyunlarımızı biz burada özek tiyatrolarda dahil sahnemizi onların kullanılma vereceğiz. Hem halkımızın sanatsal etkinliklere daha kolay ulaşabilmesi için hem de bu kültürel etkinliklerin tiyatro gibi bir sanatın ilçemizde var olmasını korunmasını sağlamak için biz bunu önemsiyoruz" dedi

"Selam olsun Barış Pınarı Harekatı askerlerine"

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Başkan Döğücü, "Mülteci botlarında bombalar ve mermiler altında ölen insanlığın haysiyetine ve onuruna sahip çıkan Mehmetçiğe selam olsun. Peygamber ocağının ak sineli neferlerine selam olsun. Selam olsun Barış Pınarı'ndan gürül gürül akan ay yıldızlı sancağa. Sancaktepe'den Türkiye'de ümmetin askerleri için semaya açılan ellerinden selam olsun, dua olsun istiyorum. Allah askerlerimiz muhafaza eylesin. Allah Başkomutanımızı dirayetle güçlendirsin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.