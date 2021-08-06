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Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu

06.08.2021 18:30

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangınlardan sonra ekibi ile birlikte bölgeye gelerek yardım malzemesi dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, afetten etkilenen köyleri...

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangınlardan sonra ekibi ile birlikte bölgeye gelerek yardım malzemesi dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, afetten etkilenen köyleri gezerken karşılaştığı küçük Melike'ye umut oldu. Gezi esnasında karşılaştığı küçük kızdan etkilenen Başkan Döğücü, Melike'yi İstanbul'da okumaya davet ederek, eğitim masraflarını üstleneceği sözünü verdi.

Manavgat'ta yaşanan yangın felaketlerinde zarar gören köyleri gezerek, ekibi ile birlikte yardım malzemelerini dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gezdiği köylerden birinde yaşayan 9 yaşındaki Melike'ye hem rol model hem de umut oldu. Küçük kızla sohbet eden başkan, ona gelecekte ne olmak istediğini sordu. Küçük kız düşünmeye başlayınca Başkan Döğücü ona belediye başkanı olmak ister misin? Diye sordu. Evet yanıtını alan Döğücü, küçük kızı İstanbul'da okumaya davet ederek, eğitim masraflarını karşılayabileceğini söyledi.

"Devletimizin gücünü burada görmüş olduk"

Felaketin boyutlarını duyduklarını ama görmek istediklerini belirterek ekibi ile birlikte Manavgat'a geldiklerini belirten Şeyma Döğücü, afetten zarar gören bölgeleri gezerken her yerin simsiyah olduğunu söyledi. Büyük bir afeti en az zararla atlatıldığına değinen Döğücü, köylülerle konuşup onlara yardım malzemeleri getirdiklerini ama buraya gelince her yerden birçok yardımın geldiğini gördüğünü söyledi. Devletin bütün kurumlarının Manavgat'ta olduğunu söyleyen Döğücü, Devletimizin bütün kurumları, AFAD, sivil toplum kuruluşları, insani yardım kuruluşları gibi birçok kurumun olduğunu gördük. Herkes burada, vaziyet almış durumda. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte köylerimizde çalışmalar başlamış onu gördük. Enkazlar kalkıyor, o alanlarda ölçüm yaparak yeniden evlerin inşası ile ilgili çalışmalar başlamış. Vatandaşlarımızın bir kere daha yüce gönüllülüklerini gördük. Burada vatandaşlarımız yalnız bırakmayarak, biz sadece sizin yanınızdayız hissettirmek çok değerli onu görmüş olduk. Sancaktepe Belediyesi olarak bütün malzemelerimizi alıp geldik. Hijyen, giyim kuşam, temizlik malzemesi, maskeler, tıbbı malzemeler getirdik. Devletimizin gücünü burada görmüş olduk. Güçlü bir devletimiz var" dedi.

"Küçük kıza umut oldu"

Köyleri gezerken rastladığı küçük kıza eğitim desteği vereceğini söyleyen Başkan Döğücü, "Köyleri gezerken bir tane kızımız vardı. Oyuncaklara çok sevindi, 9 yaşında Melike. Pırıl pırıl çok zekiydi. Babasını da önceden kaybetmiş. Okuyacağım, büyük adam olacağım dedi. Ne olacaksın dedim. Düşündü, mesela ben belediye başkanıyım dedim sen de olmak ister misin dedim evet dedi. Bu çok iyi olur ben belediye başkanı olacağım dedi. Ona gelip İstanbul'da okuyabileceğini, ona destek olacağımı ve onun başarılı bir şekilde yetişmesini ona destek olabileceğimi söyledim" diye konuştu.

"Cami sözü"

Camilerini koruyan vatandaşlara yeni bir cami sözü veren Döğücü, "İlk gittiğimiz bir köyde de evler hasar görmüş, vatandaşlar evlerinden ümidi kesmişler ama camiyi bırakmamışlar. Camilerini korumuşlar, oraya gelen bütün alevleri söndürmüşler. Biz camimizin yanmasına engel olduk, biz koruduk. Kendimiz müdahale ettik ve camimizi sağlam kurtardık ve şuan buradan da başka sığınacak yerimiz kalmadı. Konteynır ve çadırlar gelene kadar burada duruyoruz dediler. Bu da beni çok duygulandırdı. Camii zaman içerisinde yıpranmış bir camiiydi onlara da camilerini yeniden yaptırma sözü verdik" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, yardım için geldiği Manavgat'ta küçük Melike'ye umut oldu - Son Dakika


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