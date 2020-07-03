Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den İmamoğlu'na pankart sitemi - Son Dakika

Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız!" siteminde bulundu.

Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum.

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