Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Seyyid Tahir...

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.



Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Aynı zamanda çeşitli gazeteciler ve siyasetçiler de cenaze namazına katılım gerçekleştirdi.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem cenaze namazı öncesi Seyyid Tahir Özışık'ın aile yakınlarına baş sağlığı diledi. Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

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