Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
, Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesine katıldı
İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti
Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.
Ataşehir'deki Mimar Sinan
Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
katıldı .Aynı zamanda çeşitli gazeteciler ve siyasetçiler de cenaze namazına katılım gerçekleştirdi.
Sancaktepe Belediye başkanı İsmail Erdem cenaze namazı öncesi Seyyid Tahir Özışık'ın aile yakınlarına baş sağlığı diledi. Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe
Mezarlığı'nda toprağa verildi.