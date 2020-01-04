Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret

6 saat önce

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e ziyarette bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret, System.String[]

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e ziyarette bulundu.


Tosyalı olan ve Tosya'da ikamet eden ailesini ziyaret etmek ve gezmek üzere memleketine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, ziyaretlerine Tosya Belediyesini de ekledi. Başkan Döğücü ailesiyle birlikte Tosya Belediye Başkanı Volkan kavaklıgil'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.


İlçeye verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Kavaklıgil'e teşekkür eden Başkan Şeyma Döğücü memleketi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, nazik ziyaretlerinden dolayı hemşehrisi Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye teşekkür ederek memlekete hizmet için çalıştıklarını söyledi. Başkan Kavaklıgil, "Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü memleketine ziyarete geldi. Bu ziyaretler kapsamında belediyemizi de ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Sancaktepe Belediye, Volkan Kavaklıgil, Şeyma Döğücü, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:14 Çekya'da camiye ırkçı saldırı - Son Dakika
18:13 Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - - Son Dakika
18:11 Beykoz'un tarım varlığı 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika
18:10 Bakanlardan Sarıkamış'ta telesiyej tesisleri açılışı - Son Dakika
18:08 Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]