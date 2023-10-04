Sancaktepe Belediyesi, 3 çocuğun ölümüyle ilgili ihmal iddialarını reddetti

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olarak aranan 3 kardeşin cansız bedenleri bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların top peşinde koşarken temele düştükleri öğrenilirken, gözler belediyenin ihmali olup olmadığına çevrilmişti. Çocukların can verdiği inşaat alanının kendilerine ait olduğunu belirten Sancaktepe Belediyesi, "Alanda her türlü güvenlik önlemlerini almıştık" şeklinde bir açıklama yaparak ihmal iddialarını reddetti.

AİLE "İHMAL VAR" DİYOR

Sancaktepe'de kaybolan 3 erkek kardeşin bu sabaha karşı cansız bedenleri bulundu. Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın ölümünde ihmal olduğu iddiası ise yürek yaktı. 3 evladın acısıyla kahrolan baba, top peşinde koşan çocuklarının ihmal nedeniyle o çukura düştüğünü iddia etti. Kameralarla görüntülenen inşaat alanının girişinde ise Sancaktepe Belediyesi Geçici Depolama Alanı tabelası olduğu görüldü.

"GEREKLİ TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR"

Gelişmelerin ardından Sancaktepe Belediyesi tarafından bir açıklama yayınlandı. Alanda tüm güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, olayın adli mercilere intikal ettiği belirtildi.

İşte belediye tarafından yapılan o açıklama;

"İlçemiz sınırları içinde yer alan Hilal Mahallesi'nde, genel şantiye bölgesinde bulunan inşaat alanında dün gece saatlerinde 3 erkek evladımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden üzdü. Yukarıda bahsi geçen, yerleşim alanından uzak, meskun mahal dışında bir lokasyonda bulunan inşaat alanında, Cemevi projesi için çalışmalar devam etmekte olup, inşaatın etrafı tamamen kapatılmış, ilgili alanda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

"OLAY ADLİ MERCİLERE İNTİKAL ETMİŞTİR"

Gerçekleşen bu elim olaydan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz. Olay adli mercilere intikal etmiştir, belediye olarak konuyu tüm süreçleriyle hassasiyetle takip etmekteyiz. Acımızı bir kez daha dile getirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."