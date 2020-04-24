Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren eczacının mesajına öldüğü gün cevap verdiği haberleriyle gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

Şeyma Döğücü'nün belediye başkanlığını yaptığı Sancaktepe'de son dönemlerde ilginç olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınına karşı eczanesinin ilaçlanmasını isteyen ve sosyal medyadan Sancaktepe Belediyesi'ni de etiketleyerek bir paylaşımda bulunan eczacının mesajına öldüğü gün cevap verilmiş, bu da sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu haberin yankıları devam ederken şimdi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Sancaktepe Belediyesi'ne ait binaya eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın posteri asıldı.

YAPTIKLARI HATAYI DÜZELTTİLER

Belediye binasını cepheden gören binalarda oturan vatandaşların görüntüleri sosyal medyadan paylaşması ile ortaya çıkan olay sonrası yaptıkları hatanın farkına belediye yetkilileri, Binali Yıldırım'ın posterini indirerek Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini astı. Konuyla ilgili belediye cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.