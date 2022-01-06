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Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak

06.01.2022 15:15
Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Halk Ekmeğin üretimini ve dağıtımını yapamayıp kuyrukların oluşmasına neden olduğunu belirterek, ilçe belediyesi olarak bakkallarda ve marketlerde bugün itibarıyla ekmeği 1,25 liradan vatandaşa...

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Halk Ekmeğin üretimini ve dağıtımını yapamayıp kuyrukların oluşmasına neden olduğunu belirterek, ilçe belediyesi olarak bakkallarda ve marketlerde bugün itibarıyla ekmeği 1,25 liradan vatandaşa ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Döğücü, Akpınar Mahallesi'nde ekmek anlaşması yaptıkları bir marketin önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bugün güzel bir uygulama başlattıklarını ve bunun mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini anlatan Döğücü, ilçede günlük 20 bin ekmeği 1,25 liradan halkın istifadesine sunduklarını belirtti.

Fırıncılar Odası ile konuştuklarını ve anlaşmalarını yaptıklarını aktaran Döğücü, çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sancaktepe'nin bakkallarında, marketlerinde, anlaştığımız noktalarda vatandaşımız ekmeği 1,25'ten alma imkanına sahip olacak. Bunun duyurusunu yapmak istedik. Çünkü (İBB'nin) Halk Ekmek üzerinden kuyruklar oluşturularak, kendileri yönetemedikleri bir halk ekmek silsilesini, maalesef yeterli üretim yapamadıkları, dağıtımını iyi yapamadıkları halde sanki vatandaşlarımızı bir yoksulluk içindeymiş gibi bütün dünyaya lanse etmelerine karşı gönlümüz razı olmadı. Bundan sonra Sancaktepeli hemşehrilerimiz artık orada kuyruğa girmek zorunda değildir. Mahalle bakkallarına gidip halk ekmek fiyatına ekmeklerine kavuşabilecekler."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe genelinde günde bir sefer ekmek dağıtımı olacağını, bu kapsamda 50 market ile anlaştıklarını, talebe göre miktarın artırılacağını belirtti.

Sarıgazi metro durağına toprak dökülmesi

İBB ekiplerince inşaat halindeki Sarıgazi metro durağına hafriyat kamyonlarıyla toprak dökülmesiyle ilgili de açıklamada bulunan Döğücü, "Dün maalesef Yenidoğan, Sarıgazi, Çekmeköy'den başlayan hatla alakalı biliyorsunuz 7 ay önce Yenidoğan'da bir kapatma vakasıyla karşı karşıya kalmıştık. Metronun yüzde 4 oranında ilerlemiş olan inşaatının hafriyat kamyonlarıyla doldurulmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Sancaktepe halkının tepkisini orada dile getirmiştik. Bunu yapmamaları gerektiğini söylemiştik ama bugün ve dün iki günlük çalışma gösterdi ki şimdi artık İnönü ve Atatürk Mahallesi'ndeki Sarıgazi şaftlarını da kapatma yoluna gittiler." diye konuştu.

İBB'nin "kredi alamama" bahanesiyle metro için açılan tünelleri kapatma girişiminde bulunduğunu belirten Döğücü, şunları ifade etti:

"Maalesef temel atmama töreni yaparak başlanmış bu büyükşehir belediye zihniyeti, şimdi de metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor. İstanbul'a maalesef bu şekilde bir hizmet anlayışıyla çalışıyorlar, çalıştıklarını zannediyorlar. Biz de bunun karşısında olduğumuzu, vatandaşımızın üzüntüsünü orada dile getirdik. Bütün basın mensuplarımıza anlattık. İnşallah buna hükümetimiz vasıtasıyla, vatandaşlarımızın desteğiyle bir çare bulmanın çalışması ve gayreti içinde olacağız."

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Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak - Son Dakika
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