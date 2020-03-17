Sancaktepe Belediyesi "Korona virüse" karşı topyekün savaş açtı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi "Korona virüse" karşı topyekün savaş açtı

7 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs (Covid-19) için ilçe genelinde yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdüren Sancaktepe Belediyesi son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları ile hijyen önlemlerini de arttırdı.

Sancaktepe Belediyesi

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs (Covid-19) için ilçe genelinde yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdüren Sancaktepe Belediyesi son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları ile hijyen önlemlerini de arttırdı.


Başkan Av. Şeyma Döğücü'nün talimatları çerçevesinde virüsün ilçede yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla belediye tarafından alınan tedbirler çerçevesinde bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, siyasi parti merkezleri, meydanlar, cadde ve sokaklar, 78 okul, 73 cami ve 5 cemevi dezenfekte edilmiş olup 1 milyon 200 bin metrekare alanın daha dezenfekte çalışmaları planlı bir şekilde devam ediyor. Temizlik işlerine bağlı ekipler Belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları belli periyotlarda çöp konteynırlarını düzenli olarak dezenfekte etti.


Öte yandan, yeni Korona virüs salgını sebebiyle yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere market, eczane, halk pazarı gibi satış noktalarında denetimler artarak devam ediyor.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlara ve belediye personeline alınacak tedbirler ve yapılması gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapılırken, ayrıca bilgilendirici afiş, kitapçık, broşür ve el ilanlarının dağıtımı yapılıp, ilçedeki mevcut tüm görsel mecralara konu ile alakalı görseller girildi.


Devletin salgın hastalıklarla mücadele amacıyla almış olduğu kararlar doğrultusunda belediye tarafından yapılan bütün eğitimler, kütüphane ve spor faaliyetleri, yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinlikleri durduruldu.


Belediye olarak Nano teknolojisi ile başta okulların dezenfektesi olmak üzere bir aydır Korona virüs tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürdüklerini, son bir hafta içinde ise tedbirlerin arttırıldığını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, "Devletimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz ama bir yandan da aldığımız tedbirler çerçevesinde hayat devam ettiği için normal yaşantımızı sürdürerek belediye hizmetlerini aksattırmadan devam ettirerek her koşulda Sancaktepeli komşularımızın yanında ve hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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