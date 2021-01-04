Sancaktepe Belediyesi'nden ödüllü online bilgi yarışması - Son Dakika

Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal imkanlardan mahrum kalan gençler için Sancaktepe Belediyesi tarafından Online ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

Haziran ayına kadar devam etmesi planlanan ve ayda 2 kez 15 günde bir Salı günleri saat 19.00'da düzenlenecek olan bilgi yarışmalarına, Sancaktepe Belediyesinin kurumsal sosyal medya sayfalarında, belirtilen adresten başvurulabilecek.

Yarışma Belediyenin Youtube uygulaması üzerinden canlı yayında gerçekleştirilecek ve yarışmacılar aynı anda 0530 681 89 89 numaralı Whatsapp uygulaması üzerinden sorulan soruları cevaplayabilecek. Genel kültür kategorisinde 10 farklı sorunun sorulacağı yarışmada her soru için farklı ödül verilecek. Sorulan sorulara ilk doğru cevabı veren yarışmacı ödülün sahibi olacak.

Yarışmada dereceye giren ve ödül kazanan isimler Sancaktepe Belediyesi'nin resmi internet site ve sosyal medya hesaplarından bir gün sonra açıklanacak. - İSTANBUL