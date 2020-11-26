Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış

26.11.2020 16:18
Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış, System.String[]

'Sancaktepe için Canla Başla' sloganıyla yaptığı açılışlar ile bir çok sosyal, kültürel ve altyapı çalışmasını hizmete sunan Sancaktepe Belediyesi, yenilenen yüzüyle Demokrasi caddesini Sancaktepe halkının hizmetine açtı.

'Sancaktepe için Canla Başla' sloganıyla yaptığı açılışlar ile bir çok sosyal, kültürel ve altyapı çalışmasını hizmete sunan Sancaktepe Belediyesi, yenilenen yüzüyle Demokrasi caddesini Sancaktepe halkının hizmetine açtı.

Sarıgazi'de bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Demokrasi caddesi yapılan çalışmalar ile prestij cadde haline getirildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü bugün gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada "Marka ilçe hedefimiz doğrultusunda ilçemiz için vizyon projeler oluşturma sürecini devam ettiriyoruz. Sarıgazi'yi bir baştan bir başa geçen bu cadde; genişletilen kaldırımları, açılan yaya yolları, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarıyla ve konseptine uygun çeşmesiyle Sancaktepe ilçemizin vitrin caddelerinden biri konumundadır. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Prestij caddeye dönüştürülen ve 160 metre uzunluğa sahip caddede tüm zeminler değiştirilerek doğal taşlar döşendi. Araç trafiğine kapatılan caddede bulunan dükkan girişlerine Sancaktepe Belediyesi tarafından mermer döşendi. Peyzaj çalışmaları ile sokaklara saksılar içinde manolya ve ağaçlar yerleştirildi. Ergonomik oturakların konulduğu cadde modern yaya tipi aydınlatmalar ile ışıklandırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda alışveriş yüzü ön plana çıkan ve tamamen yayalara hitap eden cadde böylece yepyeni bir görünüme de kavuşmuş oldu.


Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış
Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış
Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış
Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış

Sancaktepe, Sarıgazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi'nden 'Prestijli' açılış - Son Dakika


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