Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyespor Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer

Sancaktepe Belediyespor Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Ata Yurtsever'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi.

Sancaktepe Belediyespor Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Ata Yurtsever'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi.

Sancaktepe Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Genç ve Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu Mustafa Dülgeri'in de hazır bulunduğu imza töreninde açıklamada bulunan Başkan Genç, kulübün bünyesinde bulunan 22 bin 821 lisanslı sporcu ile bir sporcu fabrikası olduğunu, hem Türkiye geneline hem de takıma oyuncu yetiştirmek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Sancaktepe Belediyespor altyapısından yetişen 17 yaşındaki Ata Yurtsever'in gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirten Başkan Genç, Sancaktepe'ye ve Milli Takım'a yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Fenerbahçe'ye transferinden ötürü yaşadığı mutluluğu dile getiren Ata Yurtsever ise, "Fenerbahçe'ye transfer olmamda emeği geçen ve bana olan desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız İsmail Erdem'e, Kulüp Başkanımız Mehmet Genç ve hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Futbolculuk hayatım boyunca yetiştiğim kulüp olan Sancaktepe Belediyespor her zaman kalbimde olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç, Sancaktepe, Fenerbahçe, Spor
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