Üye Girişi
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

16 Temmuz 2021 Cuma 10:14

? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümünde Sancaktepe'de özel bir program düzenlendi.

? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümünde Sancaktepe'de özel bir program düzenlendi. Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, '15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Çanakkale gibi 15 Temmuz'u da diri tutmak mecburiyetindeyiz' dedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise 'Bugün dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alabiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak şehitlerimizin, milletimizin sayesindedir. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömür diliyorum' diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, mehter takımı gösterisi ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kısa Film Yarışması'nda 1'inci olan Harman filminin de gösterimi yapıldı. Etkinliklerde söylenen türkülere vatandaşlar ellerindeki bayraklarla eşlik etti. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı, yoğun ilgi gören anma programında, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

İlçedeki siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarından sonra 15 Temmuz belgeseli ve o geceye ait kısa videolar gösterildi. Program, Kuranı-ı Kerim tilaveti ve salanın okunmasıyla sona erdi.

15 Temmuz Perşembe gecesi düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ÇAMLI: 15 TEMMUZ'DA HEPİMİZ GAZİ OLDUK

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını söyleyerek, 'Artık öyle bir millet olduk ki hepimiz gaziyiz. Gazi cumhurbaşkanı, gazi bakan, gazi milletvekili, gazi belediye başkanı, ilçe başkanları, kaymakamlarımız, bütün millet gazi oldu. Çanakkale gibi 15 Temmuz'u da çok diri tutmak mecburiyetindeyiz. Örneğin, ormana girince geçtiğiniz yeri tespit etmezseniz, kaybolursunuz. 1-2 gün dolaşırsın, karnın acıkır düşersin. Kurtlar, aslanlar gelir seni yer. Onun için geldiğimiz yeri bileceğiz. Çocuklarımıza bu vatanı, bayrağı ilelebet yaşasın diye temiz ve sağlam bir şekilde emanet edeceğiz' ifadelerini kullandı.

DÖĞÜCÜ: MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKTIĞINI GÖSTERDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise 'Bu anı yaşamak bizi, 5 yıl önce ekranlarda karşılaştığımız o inanılmaz görüntülere götürüyor. Artık 21'inci yüzyılda darbe olmaz derken kendi evlatlarımızın, ordumuzun içinde çeteleşmiş bir grubun bu milletin silahlarını yine bu milletin evlatlarına çevirdiği bir akşamı yaşadık. Dünya tarihinde görülmemiş bir darbe kalkışmasını yaşadık. 15 Temmuz'da konuşurken zorlanıyoruz. Bir taraftan o gün şehit olan toplara, tüfeklere sadece ve sadece gövdesini siper eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi hatırlayıp onur ve gurur duyuyoruz. Diğer taraftan da milletin içine yuvalanmış bu hain çetenin yaptığı hain kalkışmayı asla hazmedemiyoruz. Bunun için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi. Çünkü o gün etnik kimliğine, siyasi görüşüne, yaşam tarzına bakmadan herkes birlik oldu ve bütün dünyaya bu milletin demokrasiyi artık içine sindirdiğini, milli birliği kuşandığını ve iradesine sahip çıktığını gösterdi' dedi.

O AKŞAMI HATIRLAMAK İÇİN MEYDANLARDAYIZ

Sonsuz şükranlarını sunarak şehitleri anan ve gazilere sağlıklı bir ömür dileyen Döğücü, 'Milletimiz iradesine, kendi seçtiği kişilere sahip çıkmanın ne demek olduğunu yaşayarak gösterdi. Bütün dünyaya bunu anlattı. 15 Temmuz unutulmayacak ve unutturulmayacak bir akşam oldu. Bizler Sancaktepe halkıyla meydanlara geldik, sabahında aydınlık bir güne çıktığımız ama acılar da bıraktığımız o akşamı hatırlamak için meydanlardayız. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömür diliyorum. Millet olarak onlara gerçekten minnettarız. Eğer o sabah farklı bir şekilde uyansaydık bugün nerede olacağımız malum değildi. Bugün dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alabiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak şehitlerimizin, milletin sayesindedir. Millete ölümüne sokağa çıkalım, direnelim diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşıyoruz. Milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum' diye konuştu.

SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ
SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

Milletvekili, Sancaktepe, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ - Son Dakika


Son Dakika

Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor 10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor         
10:59
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:52
Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
09:44
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
09:23
Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 11:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement